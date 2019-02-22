Протестующие в США потребовали у властей не вмешиваться в дела Венесуэлы

Участники марша, который в субботу проводит IAC, планируют начать движение с улицы Уолл-стрит под лозунгом "Нет войне в Венесуэле, нет войне за нефть".

Организаторы марша в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который должен состояться 23 февраля в Нью-Йорке, требуют от США не вмешиваться во внутренние дела южноамериканской страны, заявил РИА Новости представитель группы активистов "Международный центр действия" (IAC).

"Мы устраиваем глобальные мероприятия в знак солидарности с Венесуэлой и против военной интервенции США", - заявил активист IAC.

Участники марша, который в субботу проводит IAC, планируют начать движение с улицы Уолл-стрит под лозунгом "Нет войне в Венесуэле, нет войне за нефть".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки лидера страны Николаса Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они "потеряют всё". Он также отметил, что Соединенные Штаты хотят мирного перехода власти в Венесуэле, однако возможны "все варианты".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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