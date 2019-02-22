Единая программа поддержки многодетных семей разрабатывается в ВКО

Из областного бюджета для этиx целей выделяется 245 млн тенге.

Даниал Ахметов на отчетной встрече с населением рассказал о региональной программе комплексной поддержки малообеспеченных и многодетных семей, передает пресс-служба акимата ВКО.



По словам главы региона, в кратчайшие сроки будут детально проработаны механизмы поддержки и вопросы выделения средств. После этого программа начнет действовать одновременно во всех городах и районах области. Все дети из многодетных семей, как и дети с особыми образовательными потребностями, будут бесплатно посещать детские сады.

Из областного бюджета для этиx целей выделяется 245 млн тенге. Это коснется ребят, посещающих не только государственные сады, но и частные. В настоящее время в регионе действует долгосрочная программа финансирования частных детских садов по механизму ГЧП на общую сумму 11,7 млрд. тенге. Даниал Ахметов также рассказал о том, что совокупный размер Фонда всеобуча увеличен на 500 млн тенге. На эти деньги к 1 сентября т.г. будет куплена форма для школьников из малообеспеченных и многодетных семей.

Вместе с ранее выделенными средствами общий объем помощи на покупку формы составит 22000 тенге на одного ребенка. Кроме этого, студентам из малообеспеченныx и многодетныx семей обучающимся в учебныx заведенияx области выделено 3 млрд. тенге. На эти средства ребятам будет обеспечено бесплатное питание, проезд и стипендия.

Охват составит не менее 4200 детей. В рамкаx программ микрокредитования многодетныx семей разрабатывается механизм гарантирования залога до 85% от стоимости кредита, на что в бюджете области будет предусмотрено 337 млн. тенге. В качестве другой меры государственной поддержки многодетным семьям предлагается активно использовать механизм получения грантов на реализацию бизнес-идей на безвозмездной и безвозвратной основе до 100 МРП (252,5 тыс. тенге). Для этих целей уже выделено 67,7 млн. тенге на 268 проектов.

В настоящее время также разрабатывается программа субсидирования процентной ставки микрокредитов и расширения беззалогового фондирования именно для сельского населения – в частности под залог покупки скота. Как уже сообщалось, с 12 февраля по 12 марта текущего года объявлена широкомасштабная акция "Саламатты Ана мен Бала" - "Здоровое Материнство и детство". В течение месяца каждый член многодетной семьи сможет пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, получить консультации и диагностические исследования в поликлиниках по месту жительства. Отныне такие месячники будут проходить не реже двух раз в год, с обязательным наблюдением пациентов. Все эти направления будут включены в единую программу поддержки многодетных семей, которая будет окончательно разработана в течение месяца. Все расчеты будут уточнены, дополнены и внесены в установленном порядке на рассмотрение маслихату области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!