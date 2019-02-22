15 новых школ построят в Актюбинской области в 2019 году

В целом, планируется, что проблему аварийных школ и трехсменного обучения будет полностью ликвидирована в области к 2020 году.

В Актюбинской области реализуется комплекс мер для ликвидации в школах региона трехсменного обучения, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В настоящее время трехсменное обучение имеет место в 6 школах города Актобе и 7 школах, расположенных в районах области. Стоит отметить, что всего за год количество трехсменных школ сократилось на 8 единиц. Это стало возможным благодаря масштабному строительству новых учебных заведений.

Только за последние три года по области введено в эксплуатацию 48 новых школ. Их открытие раз и навсегда сняло повестки дня проблему трехсменного преподавания и дефицита мест в 27 школах, позволило ликвидировать 9 аварийных и ветхих, 12 саманных школ. В этом году завершится строительство 15 новых школ.

Среди новых объектов образования есть и особенные.

К примеру, образовательно-познавательный центр для одаренных детей "Асем". Его уникальность заключается в круглогодичной работе без отрыва детей от учебы. Здесь ребенок может не только поправить здоровье и укрепить иммунитет, но и получить необходимые знания, новый социальный опыт. Учебный корпус оснащен ультрасовременными лабораториями и учебными аудиториями. Обучение проводят ведущие педагоги школ и высших учебных заведений, а также выдающиеся личности, достигшие успехов в различных сферах.

Также на территории центра расположены три спальных корпуса, молодежный центр, спортивные площадки, база для легкой атлетики, бассейн и т.д.

В течение всего года в центре проходят двухнедельные тематические смены. Каждая смена отличается по содержанию программы от всех предшествующих, поэтому многим ребятам интересно посещать лагерь несколько раз. Ежемесячно здесь принимают до 300 школьников в возрасте от 10 до 16 лет из всех регионов республики и зарубежья.

Еще один достойный внимания объект - интернат для одаренных детей при частной физико-математической школе "Сымбат". Интернат, в первую очередь, был открыт для того, чтобы в школе могли бесплатно обучаться одаренные дети из сельской местности. 85 детей учатся в рамках государственного образовательного заказа, еще 15 грантов на обучение и проживание предоставили учредители школы. На сегодня - это единственный подобный проект в Казахстане, реализованный в рамках государственно-частного партнерства.

В целом, планируется, что проблему аварийных школ и трехсменного обучения будет полностью ликвидирована в Актюбинской области к 2020 году.

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