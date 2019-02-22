Рост строительства жилья отмечается в Акмолинской области

На 2019 год определены большие объемы.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече перед населением рассказал о ходе строительства жилья в регионе, сообщает управление внутренней политики.

"За два года реализации программы "Нұрлы Жер" в регионе сдано свыше 900 тыс. кв.м. жилья. Квартирный вопрос решили 8350 семей. Из них, в 2018 году сдано 4707 квартир. За счет государственных инвестиций построено 11 арендных и 3 кредитных дома", - проинформировал руководитель региона.

Огромные планы у региона и в этом году. "На текущий год определены большие объемы – впервые обеспечить ввод 5 тыс. квартир", - отметил аким области.

К слову, в регионе для индивидуального строительства в течение трех лет планируется обеспечить свыше 5 тыс. земельных участков сетями водо- и электроснабжения.

Новые возможности и спрос на приобретение жилья дает программа жилищного кредитования "7-20-25". Акмолинская область с начала старта программы по республике стабильно занимает лидирующие позиции – уверенно входит в пятерку регионов страны.

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