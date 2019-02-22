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Аким Акмолинской области привел пример успеха молодого предпринимателя

Молодой предприниматель Самат Биғазы прошел обучение по проекту "Бизнес-Советник".

Фото : Медиагруппа22 февраля 2019, 15:00

Аким Акмолинской области на отчетной встрече с населением отметил, что социально активная молодежь региона имеет реальную возможность открыть и вести свое собственное дело и привел пример правильного применения инструментов господдержки, передает пресс-служба региона.

"Молодой предприниматель Самат Биғазы прошел обучение по проекту "Бизнес-Советник", затем окончил Школу молодого предпринимателя, где ему помогли составить бизнес-план. Получив грант, разработал свое первое мобильное приложение для детей "Жеті бөлшек", - рассказал присутствующим руководитель региона.

Надо отметить, молодой предприниматель не остановился на достигнутом. Самат Биғазы также является автором мобильного приложения "Моя профессия Aqmola" и разработчиком программного обеспечения для туристского инфо-киоска "Vizit Aqmola". Кстати, эти информационные киоски установлены в районах Астаны, Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев", в здании вокзала "Нұрлы жол", в поселке Боровое – на базе визит-центра ТОО "Бурабай Даму".

К слову, в области за 2 года реализации проекта "Бастау Бизнес" обучение основам предпринимательства прошли свыше 3 тысяч человек.


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