Более 960 квартир по программе "7-20-25" в ВКО ждут своих владельцев

К 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще 517 тысяч кв. метров жилья.

В течение прошлого года в ВКО введено в эксплуатацию 410,5 тыс. кв. метров жилья, рост составил 108%. На отчетной встрече перед населением аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что в регионе созданы все необходимые условия, чтобы каждый восточноказахстанец мог приобрести собственную квартиру, передает пресс-служба акима региона.

Программа ипотечного кредитования "7-20-25" начала действовать более полугода назад, за это время в области было введено в эксплуатацию 1834 квартиры.

Сейчас в Усть-Каменогорске развиваются такие перспективные жилые районы, как 19, 24, Левый берег, в Семее – микрорайон Карагайлы. Через банки второго уровня на льготных условиях была уже выдаются займы. Программа вызвала повышенный интерес и спрос у жителей региона, было подано 432 заявки от желающих приобрести жилье. Количество обращений в банки-партнеры растет с каждым днем. Сейчас к реализации готовы еще 967 квартир, которые ждут своих новых владельцев. К 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще 517 тыс. кв. метров жилья.

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