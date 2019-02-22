В Карагандинской области стали больше ремонтировать дорог местного значения

По словам акима, в целом по области было отремонтировано более 1200 км автомобильных дорог.

В Караганде в скором будущем обещают привести в порядок все дворы. В области взялись за ремонт дорог местного значения. Об этом доложил глава региона Ерлан Кошанов на отчётной встрече с населением, передает пресс-служба акима региона.

- Недавно глава государства отметил, что дорога признаётся жителями только тогда, когда доходит до их дома. Первое, что мы видимвыходя из дома, это двор. Только в областном центре 300 дворов находились в плачевном состоянии. В 2018 году, как и обещали, отремонтировали 100 дворов, ещё 200 благоустроим в ближайшие два года, - сказал аким области. - В общем по области в 2018 году мы благоустроили 250 дворовых территорий. Также в прошлом году мы в два раза больше отремонтировали дорог местного значения - 800 км против 370.

По его словам, в целом по области было отремонтировано более 1200 км автомобильных дорог - в полтора раза больше, чем в 2017 году. Свыше 2 500 человек получили работу благодаря этим проектам.

- Продолжается реконструкция транспортного коридора "Центр-Юг". В текущем году обеспечен проезд по автобануучастка Темиртау - Караганда. Весной начнётся строительство 4-полосного автобана Караганда - Балхаш, - продолжил Ерлан Кошанов.

Он сообщил, что в этом году планируется открытие Карагандинской объездной дороги. Стоимость этого проекта составила 35 млрд тенге. Новая дорога позволит разгрузить транспортные потоки и улучшить экологию (в сутки через Караганду проезжает до 22 тысяч транзитных машин)

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