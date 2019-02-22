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В Костанайской области создадут крупный современный комплекс по переработке сельхозкультур

Общая стоимость первой очереди проекта составляет более 300 млн долларов.

Фото : news.rambler.ru22 февраля 2019, 16:34

В Костанайской области ведется работа по созданию современного комплекса по переработке сельскохозяйственных культур, инициированный ТОО "Bio Grain". Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передает kstnews.kz.

По его словам, общая стоимость первой очереди проекта составляет более $300 млн. Строительно-монтажные работы будут начаты уже во 2 квартале текущего года.

Проект подразумевает строительство элеватора с хранением до 600 тыс. тонн зерна, переработку пшеницы, выпуск новой продукции: глютен, крахмал, а также муки до 600 тыс. тонн в год, 200 тыс. тонн растительного масла и 1 млн. тонн комбикормов.


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