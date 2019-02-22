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ЕСПЧ отказал Украине в удовлетворении запроса по морякам

ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов.

Фото : NetNews22 февраля 2019, 18:35

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

Запрос основывался на информации о состоянии здоровья задержанных членов экипажа. Адвокаты и родственники заявили, что троим заключенным требуется специализированная медицинская помощь.

Также в Киеве попытались оспорить качество оказанной российскими медиками помощи.

ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и идентичен более раннему обращению, на которое российские власти уже дали исчерпывающий ответ.

25 ноября в ФСБ России объявили о том, что украинские корабли ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в пределы российской границы и не реагировали на законные требования остановиться сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России. Для их остановки было применено оружие.

В результате все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник, 26 ноября, в 17.00 мск (20.00 по времени Астаны).


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