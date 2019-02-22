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"Барыс" обыграл "Куньлунь РС" по буллитам

Итог матча - 3:2.

Фото : hcbarys.kz22 февраля 2019, 20:23

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде переиграл китайский "Куньлунь РС" в серии буллитов — 3:2, сообщает Sports.kz.

В первом периоде довольно быстро счет открыл Егор Петухов, но сравнял его Дрю Шор. Во второй части игры поляки снова вышли вперед усилиями Войтека Вольского. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, на старте которой Андре Петерссон выровнял положение, переведя тем самым действо в овертайм, который ничего не изменил,

26 февраля в рамках 1/4 финала плей-офф "Барыс" примет нижегородское "Торпедо".

"Куньлунь РС" (Пекин, Китай) — "Барыс" (Астана, Казахстан) 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)


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