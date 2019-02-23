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Брат Данияра Елеусинова отправил мексиканца в нокаут за 10 секунд

Для Даурена Елеусинова это восьмая победа в профи и первый бой за пределами США.

Фото : mejoresfotos.eu23 февраля 2019, 21:07

22 февраля казахстанский боксер Даурен Елеусинов (7-0-1, 6 КО) провел свой девятый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Его соперником стал мексиканец Карлос Урреа (9-25, 4 КО).

Сразу после гонга Елеусинов начал мощную атаку и через десять секунд отправил Карлоса на канвас.

Даурен брат олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова — он также выступает в профессионалах, его рекорд — 5-0, 3 КО.

Для Даурена Елеусинова это восьмая победа в профи и первый бой за пределами США.


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