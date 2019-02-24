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На венесуэльской границе произошли столкновения, есть раненые

Венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией.

Фото : topsimages.com24 февраля 2019, 01:30

Не менее 20 венесуэльцев получили в субботу ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими национальной гвардии Венесуэлы, сообщает Интерфакс.

По данным интернет-портал испанского издания ABC.es, люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.

Ранее венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.

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