Мультфильм "Бао" завоевал "Оскар" в категории "короткометражный фильм"

Мультфильм вышел в прокат 15 июня 2018 года.

Короткометражный мультипликационный фильм "Бао" удостоен награды киноакадемии США "Оскар", передает РИА Новости.

Церемония вручения "Оскар", который присуждается в 24-х категориях, проходит в Лос-Анджелесе. Церемонию вручения награды ведет телеканал ABC.

"Бао" - компьютерный анимационный короткометражный фильм 2018 года, созданный Pixar Animation Studios. "Бао" режиссера китайского происхождения Доми Ши (Domee Shi) рассказывает историю одинокой китаянки в Канаде, дети которой выросли и покинули родительский дом. Женщина вновь переживает "материнство", полюбив и трогательно заботясь о "Бао" (баоцзы, традиционное китайское блюдо, схожее с мантами) как о собственном ребенке.

По традиции в широкий прокат мультфильм вышел вместе с полнометражным мультфильмом студии, "Суперсемейка 2", 15 июня 2018 года.

Помимо "Бао" на награду в этой категории были представлены "Поведение животных", "Один маленький шаг", "Выходной" и "Поздний полдень".

Американская киноакадемия объявила первых лауреатов премии "Оскар". Стоит отметить, что картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком. Кроме того, Махершала Али удостоен "Оскара" за роль второго плана в "Зеленой книге". "Оскар" за анимационный фильм получил "Человек-паук: Через вселенные".

Трансляцию вручения награды победителям ведет телеканал ABC. Церемония вручения награды проходит в Долби театре в Лос-Анджелесе.

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