Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Задолженность городского Центра занятости перед работниками погашена в Атырау

Сумма погашенных долгов свыше 32 млн тенге.

Фото : Zakon.kz25 февраля 2019, 16:36

Мерами надзора в Атырау погашена задолженность на сумму свыше 32 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Прокуратурой Атырауской области в результате мониторинга соблюдения трудового законодательства установлена задолженность городского Центра занятости перед 617 работниками в размере
32,6 млн. тенге.

Более того, выявлен факт несвоевременного перечисления обязательных социальных отчислений в сумме 8,1 млн. тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, сумма долга погашена в полном объеме, 2 виновных лица привлечены к ответственности.



Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты