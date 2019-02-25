Задолженность городского Центра занятости перед работниками погашена в Атырау
Сумма погашенных долгов свыше 32 млн тенге.
Фото : Zakon.kz25 февраля 2019, 16:36
Мерами надзора в Атырау погашена задолженность на сумму свыше 32 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.
Прокуратурой Атырауской области в результате мониторинга соблюдения трудового законодательства установлена задолженность городского Центра занятости перед 617 работниками в размере
32,6 млн. тенге.
Более того, выявлен факт несвоевременного перечисления обязательных социальных отчислений в сумме 8,1 млн. тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, сумма долга погашена в полном объеме, 2 виновных лица привлечены к ответственности.
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