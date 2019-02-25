Задолженность городского Центра занятости перед работниками погашена в Атырау

Сумма погашенных долгов свыше 32 млн тенге.

Мерами надзора в Атырау погашена задолженность на сумму свыше 32 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.



Прокуратурой Атырауской области в результате мониторинга соблюдения трудового законодательства установлена задолженность городского Центра занятости перед 617 работниками в размере

32,6 млн. тенге.

Более того, выявлен факт несвоевременного перечисления обязательных социальных отчислений в сумме 8,1 млн. тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, сумма долга погашена в полном объеме, 2 виновных лица привлечены к ответственности.







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