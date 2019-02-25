Бердибек Сапарбаев возглавил министерство труда и соцзащиты
Указ подписал Президент.
Нурсултан Назарбаев подписал Указ о назначении Бердибека Сапарбаева министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности акима Актюбинской области, гласит текст Указа.
25 февраля состоялось заседание Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, на котором согласована кандидатура Бердибека Сапарбаева для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения.
После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Сапарбаева Бердибека Машбековича для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения.
Дата рождения: 09.02.1953
Место рождения: КазССР; Кзыл-Ординская область; Яныкурганский район; с. Бесарык
Семейное положение, родственные связи:
Жена: Сапарбаева Калдыгайша Зейнулловна (1955 г.р.)
Дети: дочь - Акбота (1978 г.р.); сыновья - Бауыржан (1983-2002), Жансултан (1991 г.р.)
Владение языками: Казахский, русский, английский, турецкий
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1977)
Специальность «Экономика и планирование материально-технического снабжения»
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор экономических наук, тема диссертации: «Управление инвестиционными процессами в производственно-хозяйственной системе (на материалах Кызылординской области)» (1999)
· Профессор
· Почетный член Академии социальных наук (1996)
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза «Задаринский» Яныкурганского района Кзыл-Ординской области (1969-1971);
· Ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977);
· Экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (10.1977-1988);
· Заместитель министра народного образования Казахской ССР (1988-1993);
· Заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993-1994);
· Руководитель аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (03.1995-09.1995);
· Аким Кызылординской области (09.1995-07.1999);
· Аким Южно-Казахстанской области (28.07.1999-29.08.2002);
· Председатель Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, Вице-министр финансов - Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (29.08.2002-01.02.2006);
· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан - Представитель Правительства в Мажилисе (01.02.2006-09.02.2007);
· Вице-министр экономики и бюджетного планирования (09.02.2007-27.08.2007);
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (27.08.2007-04.03.2009);
· Аким Восточно-Казахстанской области (04.03.2009-11.11.2014);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.11.2014; переназначен 30.04.2015-11.09.2015);
· Аким Актюбинской области (11.09.2015, полномочия продлены с 09.02.2016)
Прочие должности:
· Почетный президент федерации гандбола Республики Казахстан;
· Председатель актюбинского филиала партии «Нұр Отан» (с 11.2015);
· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)
Выборные должности, депутатство:
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена: Парасат (12.2007), «Курмет» (1999)
· Медали, Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008)
· Почетный гражданин Южно-Казахстанской области, почетный гражданин Кызылординской области
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор книг «Экономика региона в переходный период» (1995), «Специальные экономические зоны. Опыт создания» (1996) и публикаций в прессе
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Служба в Советской Армии (1971-1973);
· Полковник запаса.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!