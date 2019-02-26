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В Астане еще четыре улицы станут односторонними

Запланировано внедрение одностороннего движения с выделенной полосой общественного транспорта Bus Lane на четырех улицах – Кунаева, Достык, Туркестан, Акмешит

Фото : astana.gov.kz26 февраля 2019, 17:37

В текущем году одностороннее движение будет внедрено на улицах Кунаева, Достык, Туркестан, Акмешит, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

- Сегодня проводится работа по разработке концепции одностороннего движения с учетом строительства новых улиц. Согласно первому этапу, в текущем году запланировано внедрение одностороннего движения с выделенной полосой общественного транспорта Bus Lane на четырех улицах – Кунаева, Достык, Туркестан, Акмешит, общей протяженностью 11,2 км. Это позволит повысить пропускную способность на 20%, снизить количество ДТП на 15%, нагрузку на прилегающие улицы, дать приоритет общественному транспорту, а также положительно повлияет на общую транспортную ситуацию левого берега, – сказал руководитель отдела безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры Руслан Абдуалиев.

Он отметил, для увеличения пропускной способности транспортного потока в городе было внедрено одностороннее движение на шести участках улиц общей протяженностью 14,5 км (ул. Кенесары, Абая, Желтоксан, Ауэзова, Янушкевича, Мамбетова). В 2018 году внедрено одностороннее движение по ул. Желтоксан и Бухарбай батыра.

- На сегодня имеются реальные показатели эффективности внедрения одностороннего движения. К примеру, средняя скорость транспортного потока увеличилась на 33%, пропускная способность повысилась на 25%, а время задержки на перекрестках снизилось на 30%, – резюмировал он.


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