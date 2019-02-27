Врач-кардиолог Президенту: Продолжительность жизни увеличилась до 73 лет

Партия выступает за формирование здоровой нации, спорт становится трендом - глава государства.

На съезде партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев поделился своим мнением о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает Zakon.kz.

Эту тему поддержала врач-кардиолог Атырауского областного кардиологического центра Жанар Оралбекова.

- Мы вошли в 10-ку стран, проводящих уникальные кардиологические операции. Снижение количество людей, умирающих от болезней сердца, продолжительность жизни - 73 года и этот показатель продолжает расти. Мы с воодушевление приняли ваши слова об увеличении затрат на здравоохранение до 10%. В мире на ПМСП расходуется до 70% всех затрат на здравоохранение, - отметила она.

Доводы врача поддержал Президент.

- Надо в первую очередь поднимать затраты на ПМСП. Везде в мире так, вот Испания на первом месте. А мы привыкли строить хоромы: 500 коек, больницы, и потом на больничных жить там месяцами. Такого нигде нет, даже после тяжелых болезней через неделю он едет домой, но некоторым выгодно держать пациентов там, кормить, можно левые деньги заработать, - считает Назарбаев.

- Расходы возросли до 43% по ПМСП, надо работать дальше. Мы поддерживаем все цели партии – повышение качества и доступности, увеличение зарплат. Вы поставили задачу довести затраты на ПСМС до 60%. Огромное вам спасибо от всех мед работников страны, - заключила Оралбекова.

В свою очередь, Президент отметил, что партия выступает за формирование здоровой нации.

- Уже сейчас снизились очереди в поликлиниках. Партия ставит задачу улучшить качество кадров, отправляем учить за рубеж. В Японии отправляют врачей учиться в лучшие клиники мира. Партия выступает за формирование здоровой нации, спорт становится трендом, - считает глава государства.

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