Где найдут 2 трлн тенге на социальные нужды, рассказал министр финансов

Алихан Смаилов напомнил о социальной направленности бюджета.

Вице-премьер, министр финансов РК Алихан Смаилов по окончании XVIII съезда партии "Нур Отан" рассказал журналистам, за счет чего выделяется 2 трлн тенге на дальнейшее усиление социальной поддержки, передает Zakon.kz.

Глава государства поставил ряд задач, направленных в первую очередь, на дальнейшее усиление социальной поддержки.

– Сегодня глава государства поставил еще ряд задач дополнительных, которые еще более усиливают поддержку малообеспеченных, в том числе многодетных матерей, это и вопросы адресной социальной помощи, это и обеспечение жильем, это и строительство различных инфраструктурных объектов в регионах.

На все это будет дополнительно в течение ближайших трех лет выделено 2 трлн тенге. В том числе 1 трлн тенге будет найден за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, а также за счет оптимизации бюджетных расходов наших государственных органов.

Из нацфонда также будет выделено порядка 1 трлн тенге в ближайшие три года, - пояснил Алихан Смаилов.

Министр финансов добавил, что в целом социальная направленность нашего бюджета– это «не вчера, не сегодня» произошло, направленность всегда была, особенно в последние годы.

– Вследствие усиления негативных внешних шоков, которые сказались на социальном самочувствии нашего населения, социальная поддержка была усилена. И в частности, за последние два года доля расходов на социальную сферу у нас увеличилась с 34% до 45% в республиканском бюджете, и в ближайшие три года эта доля еще вырастет до 49%. То есть, налицо социальная направленность нашего бюджета, - заверил Алихан Смаилов.

Ранее итоги съезда партии подвел сам Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана.

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