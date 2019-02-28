В Счетном комитете рассказали Назарбаеву о финнарушениях на 430 млрд тенге

Глава государства поручил Счетному комитету обеспечить надлежащий контроль за реализацией социальных программ и инициатив, озвученных на XVIII съезде партии "Нұр Отан".

Глава государства встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальей Годуновой, передает Zakon.kz.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности Счетного комитета по итогам 2018 года.

Президент Казахстана отметил важность осуществления постоянного контроля и проведения тщательного анализа эффективности освоения бюджетных средств со стороны Счетного комитета.

- Основная задача Счетного комитета состоит в том, чтобы следить за эффективным использованием государственных бюджетных средств. Перед вами стоят новые задачи в связи с переходом от контроля к аудиту, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь председатель Счетного комитета доложила о ходе аудита эффективности исполнения республиканского бюджета и результатах изучения мирового опыта в данной сфере.

- Мы продолжаем работу по переходу к аудиту эффективности. В прошедшем году было выявлено всего нарушений на сумму 430 млрд тенге. Сумма выявленных реальных финансовых нарушений без бухгалтерского учета составила 16 млрд тенге, тогда как в 2017 году она равнялась 70 млрд тенге. Это свидетельствует об улучшении финансовой дисциплины, - сказала Годунова.

Кроме того, председатель Счетного комитета представила информацию о результатах проведения оценки эффективности бюджета государственных и отраслевых программ, а также доложила о предпринимаемых совместно с правительством мерах по повышению качества экономического и финансового планирования.

В завершение глава государства поручил Счетному комитету обеспечить надлежащий контроль за реализацией социальных программ и инициатив, озвученных на XVIII съезде партии «Нұр Отан».

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