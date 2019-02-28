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Ребенок выпил уксус в частном детсаду Караганды

По словам директора дошкольного учреждения, опасную жидкость в детсад принесла мама пострадавшего малыша.

Фото : Pixabay28 февраля 2019, 17:23

Трехлетний воспитанник карагандинского частного детского сада, предположительно, получивший ожог от употребления уксуса, доставлен в больницу прямо из дошкольного учреждения, передает Zakon.kz со ссылкой на представителя Отдела образования города Караганды.

Как сообщила заведующая сектором общего и среднего образования городского отдела образования Наталья Головина, инцидент произошел в частном детском саду Караганды. Мама ребенка в данном дошкольном учреждении работает на кухне, стажируясь в качестве повара, и двое ее детей посещают этот детсад.

- Во вторник, 26 февраля, около 18 часов вечера эта женщина вышла из кухни и зашла в группу, чтобы одеть одного из своих детей. Второй ребенок, 2015 года рождения, забежал в это время на кухню. Его заметил охранник, зашел на кухню и почувствовал сильный запах уксуса, исходящий от ребенка. Сотрудники детского сада сразу вызвали скорую помощь и полицию, и ребенок был доставлен в больницу вместе с мамой. Как пояснил директор данного детского сада, мама пострадавшего ребенка принесла свои продукты на кухню, чтобы испечь пирог домой. Поэтому на кухне оказался уксус, которого там, в принципе, не должно быть, – рассказала Наталья Головина.

Также она добавила, что сейчас малыш вместе с мамой находятся в больнице, и, по словам медиков, состояние ребенка стабильное. Он самостоятельно кушает и нормально пьет. Поэтому медики пока не могут дать однозначный ответ на вопрос – проглотил он действительно уксус или нет.


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