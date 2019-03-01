Более чем в 2 раза завысили тарифы монополисты на ж/дороге в Кызылординской области

При утверждении тарифов в антимонопольном органе ими указаны заведомо недостоверные и завышенные сведения о статье своих расходов.

Главная транспортная прокуратура выявила факты необоснованного повышения тарифов на услуги подъездных путей в Кызылординской области, затрагивающие интересы более 200 предпринимателей, передает Zakon.kz.

- Установлено, что ТОО "Глобал Трейд Компани" и "Оркен Плюс", выкупив подъездные пути у АО "Центр транспортного сервиса", повысили плату за проезд вагонов более чем в два раза, с 7 до 20 тыс. тенге и с 8 до 16 тыс. тенге соответственно. При утверждении тарифов в антимонопольном органе ими указаны заведомо недостоверные и завышенные сведения о статье своих расходов, - рассказали в прокуратуре.

Так, ТОО "Глобал Трейд Компани" включены затраты на проведение ремонта путей в размере 16 млн тенге, тогда как фактически требовалось лишь 20 тыс. тенге, а также расходы в размере 4 млн на зарплату несуществующих работников.

Такой же метод использован вторым ТОО.

Мерами прокурорского надзора приказ об утверждении тарифов отменен. Стоимость за проезд вагонов снижена до первоначальных размеров. Проводится работа по компенсации потребителям причиненных убытков.

- За отсутствие должного контроля должностное лицо антимонопольного органа привлечено к дисциплинарной ответственности, - отметили в надзорном органе.

Кроме того, материалы в отношении товариществ направлены в Департамент полиции на транспорте для принятия процессуального решения.

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