Сразу четыре солнца засияли над Астаной
Это явление называется эффект гало.
Фото : zakon.kz1 марта 2019, 13:37
Жители Астаны 1 марта наблюдали интересное и редкое явление в небе, передает Zakon.kz.
В небе над столицей появилось сразу четыре солнца. Это явление называется эффект гало.
Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.
В последний раз такое в столице было в 2016 году 9 декабря.
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