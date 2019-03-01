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Сразу четыре солнца засияли над Астаной

Это явление называется эффект гало.

Фото : zakon.kz1 марта 2019, 13:37

Жители Астаны 1 марта наблюдали интересное и редкое явление в небе, передает Zakon.kz.

В небе над столицей появилось сразу четыре солнца. Это явление называется эффект гало.

Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.

В последний раз такое в столице было в 2016 году 9 декабря.


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