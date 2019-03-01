Медпомощь при отравлениях оказывается бесплатно в рамках ГОБМП профильными специалистами медицинских организаций всех уровней.

Впервые в Казахстане утвержден Стандарт организации токсикологической помощи, который позволит снизить смертность от отравлений химическими веществами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Стандарт предусматривает принципы и порядок организации токсикологической помощи пациентам при отравлении химическими веществами с соблюдением преемственности на всех этапах лечения.

В частности, определены формы медпомощи, оказываемой пациентам с отравлением химическими веществами на уровне амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной, скорой медпомощи, санавиации и объёмы оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальных этапах.

Необходимо отметить, что медицинская помощь при отравлениях оказывается бесплатно в рамках ГОБМП профильными специалистами медицинских организаций всех уровней. Таких как, станции (подстанции) скорой медицинской помощи, отделения санитарной авиации; на токсикологических койках в клинических отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь на районном, городском и областном уровнях; в токсикологических отделениях (центрах) в структуре многопрофильных больниц на областном уровне, городах республиканского значения.

Помимо этого, данный Стандарт предусматривает мероприятия, направленные на профилактику отравлений. То есть, население и не профильные медработники могут получить информационно-консультативную помощь по вопросам отравлений с использованием информационно - поисковых токсикологических систем. Также при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом аварийно-опасных химических веществ предусмотрено взаимодействие по организации медпомощи с другими заинтересованными ведомствами и службами.

Настоящий Стандарт даст возможность снизить смертность от отравлений химическими веществами путем повышения качества оказания медицинской помощи.

Соответствующий приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания токсикологической помощи в Республике Казахстан" подписан министром здравоохранения РК и вступил в силу 25 февраля 2019 года.

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