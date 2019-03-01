В Доме дружбы отпраздновали День благодарности

Этот праздник по-настоящему нашел отклик в сердце каждого казахстанца.

Этнокультурные объединения столицы встретили праздник благотворительной ярмаркой и концертной программой "Казахстан – наш общий дом", передает официальный сайт акимата Астаны.

В Доме дружбы развернулась ярмарка прикладного искусства и национальной кухни. Этнокультурные объединения выставили национальные лакомства, сувениры, картины, украшения и игрушки ручной работы.

Вырученные средства, как сообщили организаторы, передали в общественный фонд "Асыл адам" для строительства жилья восьми семьям, пострадавшим от обрушения дома в Караганде.

Гостей угощали баурсаками, куртом, пловом и кумысом.

В празднике приняли участие депутаты парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, активисты республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы" и жители столицы.

Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал счастья, мира, дружбы и согласия.

- Этот праздник по-настоящему нашел отклик в сердце каждого казахстанца. Наверное, нет ни одной казахстанской семьи, которой бы не коснулась сложная судьба людей, в прошлом веке испытавших на себе страшные тяготы. По надуманным политическим мотивам целые народы, сотни тысяч, миллионы людей были оторваны от своих земель. Но казахстанская степь стала для них настоящим родным домом. И сегодня в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране мир и благополучие. Благодаря политике Главы государства именно Ассамблея народа Казахстана стала объединяющим началом для всех казахстанцев, – сказал Нурлан Нуркенов.

В праздновании Дня благодарности участвуют все этнокультурные объединения Астаны, их более двадцати.

Болгарский этнокультурный центр "Злата" создан в Астане не так давно – в 2011 году. О жизни болгарской общины рассказала руководитель центра Ольга Андриевская/

- Болгар в Астане мало. По последней переписи населения, было 100 человек – но это все те, кто имеет болгарские корни. А коренных, истинных болгар всего человек 15. Поэтому каждый член нашего этноса для нас как изюминка, крупица, которые мы собираем. Но членом нашего объединения может быть любой гражданин Казахстана, мы принимаем и приглашаем всех желающих. Центр наш небольшой, но очень доброжелательный и дружелюбный – как, наверное, и все граждане Казахстана, независимо от национальности. Это "фишка" нашего государства! Мы живем в дружбе, согласии, мире и единстве, – говорит руководитель центра.

По словам Ольги Андриевской, на территории Казахстана несколько областей, где есть болгарские диаспоры: Павлодарская, Актюбинская, Карагандинская, Алматинская и Атырауская.

- Я родом из Павлодара, мои предки сами добровольно пришли на землю Казахстана во время столыпинской реформы. Актюбинские болгары тоже пришли самостоятельно. А вот болгарские общины Караганды, Атырау – это уже последствия репрессий и депортации. В то время болгар считали неблагонадежным народом, так же, как корейцев, немцев и многих других, – говорит она.

День благодарности отмечается в Казахстане с 2016 года по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за милосердие и гостеприимство в годы массовой депортации народов. В качестве даты праздника выбран день создания Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта.

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