Террористическая группа готовила нападение на воинскую часть. Вынесен приговор

Организаторы получили по 13 лет лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор в отношении группы лиц, обвиненных в создании и руководстве террористической группой, и участии в ней, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда.

- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО оглашен приговор в отношении Ескендирова Ж., Исмурзина А., Карчегенова Т., Балтабаева Е., Айтболатова Н., Тлекбаева С., Жасталапова Р. и несовершеннолетнего Бргалиева К., - сообщается в релизе.

Далее излагается установленная в суде информация о преступной деятельности вышеперечисленных лиц.

В январе-апреле 2018 года Ескендиров в Уральске, познакомившись с Исмурзиным и Карчегеновым, которые придерживались направления "салафи жиһад", создали террористическую группу. Не посещая Сирию, они приняли решение об объединении в единый "вооруженный жиһад", для совершения террористических актов против правоохранительных органов и воинских частей в Уральске.

В мае 2018 года организаторы террористической группы Ескендиров, Исмурзин, Карчегенов для усиления террористической группы познакомились с Балтабаевым, Айтболатовым. Затем в группу были вовлечены знакомые Балтабева и Айтболатова - Тлекбаев, Жасталапов, несовершеннолетний Бргалиев, с которыми также проводились беседы на религиозные темы.

При этом, Айтболатов говорил, что 9 сентября группа взорвет Абайский отдел полиции.

Ескендиров, Карчегенов, Исмурзин в июне 2018 года с участием новых членов группы провели собрание. В ходе этого собрания Ескендирова избрали "амиром", а остальные дали клятву верности.

Далее Ескендиров приобрел два ружья и боеприпасы к ним, для совершения терактов, и обучал обращению с оружием Исмурзина и несовершеннолетнего Бргалиева.

23 июня 2018 года в съемной квартире Ескендиров, Карчегенов, Исмурзин, несовершеннолетний Бргалиев провели очередное собрание, на котором обсуждали план нападения на воинскую часть. С помощью вновь вошедших в группу Балтабаева, Айтболатова, Тлекбаева, Жасталапова и несовершеннолетнего Бргалиева в конце июня 2018 года решили совершить неожиданное нападение на воинскую часть № 5517, Комитет национальной безопасности и на отдел полиции Уральска.

Однако 25 июня 2018 года члены террористической группы были задержаны сотрудниками ДКНБ по ЗКО.

То есть, члены группы не смогли довести до конца свой преступный умысел.

Приговором суда Ескендирову и Исмурзину назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет, с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также к различным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, приговорены Карчегенов, Балтабаев, Айтболатов, Тлекбаев.

Жасталапов приговорен к пяти годам ограничения свободы. Суд учел состояние здоровья Жасталапова, то, что он единственный сын в семье, не знал об оружии, который принес глава группировки, а также, что он всего два раза участвовал на собраниях проведенных террористической группой, после не участвовал в них и его молодость.

Несовершеннолетний Бргалиев приговорен к двум годам ограничения свободы. Суд учел его несовершеннолетний возраст, а также то, что он жил с родным братом Исмурзиным в одной съемной квартире и, по его наставлению, вошел в группу.се права защищены.

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