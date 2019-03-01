Карагандинцы разных национальностей выразили благодарность казахскому народу

На мероприятии можно было увидеть плакат со словами "Рахмет Казахстану" на разных языках.

В Караганде, в театре имени Станиславского сегодня отметили День благодарности. В праздновании приняли участие представители всех этнокультурных объединений региона, сообщает Zakon.kz.

В холле театра представили несколько интересных выставок. Зрители могли попробовать кумыс и курт от местных производителей. Увидеть экспонаты из Областного историко-краеведческого музея, рассказывающие о тюрко-кипчакском периоде "Ұлы Даланың жеті қыры. Семь граней Великой степи".

На выставке "Гимн Великой степи" были представлены произведения декоративно-прикладного искусства из войлока, напоминающие о том, что именно этот материал помог в годы репрессий спасти от холода депортированных людей.

На мероприятии также можно было увидеть плакат со словами "Рахмет Казахстану" на разных языках.

Музей памяти жертв политических репрессий организовал экспозицию "И боль, и скорбь народа в памяти моей".

- На нашей выставке представлены материалы Музея памяти жертв политических репрессий. Люди разных национальностей, которые приехали в Казахстан в период исторических трагических событий, везли книги, документы, баннеры, экспонаты, документы, фотографии и личные вещи, - говорит руководитель отдела Музея памяти жертв политических репрессий Андрей Дребезгов. - День благодарности - это дань уважения друг другу и казахскому народу всех граждан нашей страны. Которые плечом к плечу пережили тяжелые времена, и в дальнейшем в короткие сроки, совместными силами, под руководством Елбасы построили Независимый Казахстан. Казахстан сегодня является полиэтнической страной, где основой политической стабильности является межнациональное согласие.

- 1 марта - это еще и день выражения благодарности друг другу, день доброты, мира, любви и согласия. Очень добрый и светлый праздник, - говорит представительница Областного турецкого центра "Ахска" АНК Виолетта Фокс.

Для участников была организована концертная программа с участием танцевальных коллективов, вокалистов, представителей центров этнокультурных объединений, студентов колледжа искусств имени Таттимбета.

После нее был представлен спектакль по поэме Галыма Жайлыбая "Қара орамал". Постановка рассказывает о жизни людей, попавших в карагандинский лагерь для военнопленных.

Помнить историю своей страны - один из основных посылов этого праздника. В этот день представители разных национальностей высказывают благодарность казахскому народу за то, что он с открытой душой принял переселенцев, окружил их заботой и гостеприимством.

День благодарности 1 марта отмечают в Казахстане с 2016 года. Этот праздник предложил учредить Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования ее 20-летия.

Дата выбрана неслучайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана. Она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.

- Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну, - сказал тогда Глава государства.

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