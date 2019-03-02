Гвардейцы в Астане задержали находящегося в розыске мужчину

Кроме того, служители Нацгвардии несколько раз помогли гражданам и полиции.

Ежедневно более 2,5 тыс. гвардейцев несут патрульно-постовую службу на улицах городов страны, а также задерживают подозреваемых в совершении краж, мелких правонарушений лиц, возвращают потерянные вещи хозяевам, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

28 февраля поздним вечером во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности войсковой наряд Нацгвардии посреди улицы обнаружил сотовый телефон, документы и деньги. Начальник наряда рядовой Сабит Богенбаев вместе с патрульными рядовыми Дарханом Смагулом и Нурболом Тыныштыком доложили о найденных смартфоне Samsung, удостоверении личности и деньгах в сумме 20 тыс. тенге.

Спустя несколько минут после звонка владельцу вещей к военнослужащим подошел мужчина. Удостоверившись, что телефон принадлежит гражданину, гвардейцы вернули его хозяину. Он выразил огромную благодарность за честную и добросовестную службу военнослужащим войск правопорядка.

В это же время в районе Байқоңыр войсковым нарядом воинской части 5573 были найдены документы и банковские карточки. Спустя некоторое время хозяин вещей уже благодарил военнослужащих.

В тот же день войсковой наряд, направляясь по заданному маршруту движения, увидел мужчину с санками в руках. Гражданин пытался бегством скрыться от военных. Решительными действиями наряда мужчина был задержан и доставлен в РУВД, где выяснилось, что путем свободного доступа из подъезда одного из домов он тайно похитил детские санки.

Часты случаи выявления наркотических веществ у прохожих. Так, начальником автопатруля сержантом 3 класса Бериком Дакеновым совместно с патрульным кинологом сержантом Ерболатом Тукеновым и водителем рядовым Жанибеком Бердибековым с применением служебной собаки по кличке Инга был задержан мужчина, который вел себя подозрительно. При досмотре у данного гражданина был обнаружен сверток бумаги, в котором находилось серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в УП района Сарыарка.

В другом случае военнослужащие столичной бригады с помощью служебной собаки по кличке Крис задержали гражданина, который до сегодняшнего дня считался без вести пропавшим и разыскиваемым на протяжении месяца.

Бдительность - главная черта гвардейцев. Выполняя службу по охране общественного порядка, военнослужащие внимательно осматривают окружение на своем маршруте движения. 2 войсковых наряда заметили автомобили, у которых были оставлены открытыми окно и дверь. Установив личности автовладельцев и их номера телефонов, гвардейцы сообщили им об этом.

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