Одноногий атлет и парень с ДЦП пожали руку Шварценеггеру

Парни приехали на турнир легендарного бодибилдера.

Арнольд Шварценеггер в рамках спортивного фестиваля своего же имени встретился с парнями, которые преодолевают себя, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, пишет Eurosport.

Сначала на сцене появился молодой парень с синдромом ДЦП, который поднял штангу в 60 килограммов. После на сцену вышел мужчина, у которого вместо ноги стоит протез. Но это не помешало ему поднять штангу над головой несколько раз.

Арнольд Шварценеггер – американский культурист, бизнесмен и актер. Начал карьеру в бодибилдинге в 15 лет. Лучшие результаты: присед – 250 кг; жим лежа – 236 кг; становая тяга – 340 кг. Шварценеггер – семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия".

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