Атамкулов: Реноме непредвзятого медиатора стало характерной чертой казахстанской дипломатии

Наглядным свидетельством этому стали практические результаты Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

О большом вкладе Казахстана в работу над урегулированием конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, Африке и других регионах, рассказал министр иностранных дел Бейбут Атамкулов, на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК посвященном основным итогам деятельности РК в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, сообщает Zakon.kz.

Как отметил спикер, Казахстан активно работал над урегулированием конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, Африке и других регионах мира, что полностью соответствовало видению главы государства о предотвращении и полном устранении угрозы глобальной войны.

- Убежден, что это не идеалистическая оценка реалий, а просчитанная и обоснованная постановка стратегической цели. Уместно напомнить, что в 1992 году в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи во время своего первого выступления в ООН наш Президент предложил задействовать меры доверия для обеспечения мира и безопасности в Азии. Не все страны на тот момент приняли инициативу созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Сегодня же Совещание приобрело особую актуальность и получило поддержку со стороны большинства азиатских государств, убедившихся, что эта структура является велением времени, – подчеркнул Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что реноме честного и непредвзятого медиатора стало одной из характерных черт казахстанской дипломатии. Наглядным свидетельством этому стали практические результаты Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

- Совместными со странами-гарантами усилиями обеспечен режим прекращения боевых действий и функционирование зон де-эскалации, созданы условия для безопасного возвращения беженцев. Через укрепление мер доверия между противоборствующими сторонами мы работаем и над созданием прочной основы для политического урегулирования сирийского конфликта на Женевской площадке под эгидой Организации Объединенных Наций.

Также по словам министра, Казахстану удалось добиться ощутимых результатов по линии миротворчества. В октябре 2018 года казахстанская миротворческая рота из 120 военнослужащих в составе индийского миротворческого батальона пополнила Временные силы Организации Объединённых Наций в Ливане (ЮНИФИЛ/ВСООНЛ). Благодаря этому Казахстан стал крупнейшим в Евразийском регионе поставщиком миротворцев.

- Совместно с Министерством обороны мы добились сертификации Организацией Объединенных Наций Казахстанского учебного центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ) в Алматы. Фактически мы формируем региональный миротворческий хаб, востребованность которого в ближайшие годы будет только возрастать. Мы намерены и далее предметно работать над реализацией этого потенциала, – резюмировал Бейбут Атамкулов.

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