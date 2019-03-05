ForteBank поддерживает женщин-предпринимателей

Женское предпринимательство набирает обороты, под руководством дам запускаются предприятия, открываются детские сады и налаживается производство.

В Казахстане почти 8,7 миллиона женщин – любящих мам, заботливых хозяек, хранительниц семьи и очага. Вклад женщин в будущее страны действительно огромен – в том числе и их вклад в экономику. Женское предпринимательство набирает обороты, под руководством дам запускаются предприятия, открываются детские сады и налаживается производство. А для поддержки именно женского бизнеса банками создаются уникальные предложения, в том числе кредитные.

В декабре 2016-го и мае 2017 года с получил от Европейского банка реконструкции и развития в общей сложности 10 миллионов долларов на развитие женского предпринимательства. Эти средства были освоены за 6 месяцев. В 2018 году ForteBank разработал собственную программу для женщин-предпринимателей – ForteBusiness Woman и профинансировал около 540 проектов женского предпринимательства. Всего же треть кредитов банка, выданных МСБ, получили именно женщины.

- Женщины вносят 39,5% в ВВП Казахстана, 43% малого и среднего бизнеса Казахстана принадлежит женщинам, и 52% индивидуальных предпринимателей – женщины*. Мы хотим, чтобы люди понимали, насколько велик вклад женщин в развитие страны и что ForteBank активно поддерживает предпринимателей, – прокомментировал Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank.

Чтобы поддержать бизнес-леди, ForteBank создал проект "Бизнес – это и женское дело" и выпустил аромат Forte pour Femme — "Сильная женщина". На протяжении последней недели февраля мы нанесли парфюм на деньги, которые зарабатывают женщины в бизнесе, и запустили их в оборот через банкоматы и кассы ForteBank. А также нанесли парфюм на наличные деньги в кассах бизнесов, созданных женщинами, – так, кампанию поддержали 43 предпринимательницы со 105 точками продаж, и их количество растет.

Цель рекламной кампании – вдохновить женщин на открытие и развитие своего дела. Для этого ForteBank пригласил нескольких известных предпринимательниц в качестве героинь видеоролика-манифеста. Так, в съемках приняли участие: Чинара Бугимбаева, основательница сети столовых "Каганат", Зинаида Пак, основательница маркетингового агентства TAKITA, Анастасия Леонова, основательница студии предметного дизайна FILO, Инна Апенко, основательница бренда детской одежды Mimioriki, Сания Ильясова, основательница сети салонов красоты Saniya Ilyassova, Кира Майшева, совладелица бренда одежды Pentatonica, Динара Сатжан, fashion-продюсер и владелица шоу-румов Dinara Satzhan Fashion Group, Назым Жангазинова, совладелица детской футбольной школы ARDA Football, Акмарал Басирова, основательница клининговой компании "Ақ Әлем", Аружан Саин, основательница продюсерского центра "Аружан и Ко", Мерей Мустафина, основательница консалтингового бюро PIPL, Аяла Конакбаева, основательница сети школ бокса SK Boxing. Видеоролик доступен по ссылке, а также в эфире нескольких казахстанских телеканалов.

- В течение 2019 года ForteBank выпустит ряд специальных продуктов для компаний, возглавляемых женщинами. Мы хотим внести свой вклад в развитие женского предпринимательства, поэтому сейчас собираем мнения реальных бизнесвумен и по их отзывам создаем востребованные и удобные продукты, – отметил Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!