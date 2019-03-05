Госпрограмму "Нурлы жол" продлят до 2025 года

Концепцию обновленной госпрограммы представят в ближайшие месяцы.

Сегодня от реализации программы "Нурлы жол" экономика получила значительный социально-экономический эффект. Об этом сообщил на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, концепцию обновленной госпрограммы "Нурлы Жол" до 2025 года представят в этом месяце.

- Уже сегодня от реализации программы "Нурлы жол" экономика получила значительный социально-экономический эффект. Улучшено состояние транспортной инфраструктуры, увеличена пропускная способность республиканских автомобильных дорог, магистральных железнодорожных сетей, логистической инфраструктуры. Повышена транспортная доступность для населения и снижены транспортные издержки для бизнеса, - сказал он.

По его словам, реализация программы позволила не только сохранить, но и увеличить темпы макроэкономических показателей в транспортной отрасли.

- Только за прошлый год реальный рост инвестиций в основной капитал вырос на 6,1% и составил порядка 1,5 трлн тенге. Объем транспортных услуг увеличился на 4,6%, производительность труда увеличена на 3,4%. В ходе реализации всех проектов в области транспорта было создано 127 тысяч временных и порядка 34 тысяч постоянных рабочих мест, - проинформировал глава ведомства.

Скляр добавил, что дальнейшая реализация поставленных задач по развитию транспортной отрасли будет отражена в госпрограмме "Нурлы Жол" до 2025 года.

- Новая политика инфраструктурного развития в рамках разрабатываемой программы будет основана на следующих принципах. Первое, социальная ориентированность на повышение качества жизни населения с акцентом на областной и районный уровень. Второе, развитие транспортной инфраструктуры в контексте интегрированности различных видов транспорта в единую систему. Третье, приоритетность решений, основанных на интеллектуальных технологиях, цифровизации и интеграции в глобальные системы, - перечислил министр.

Также, сегодня ведется разработка концепции и в марте текущего года будет представлена на рассмотрение.

- Проект программы будет сформирован до июня, согласование с госорганами завершим до августа. Внесем на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии в сентябре и внесем на рассмотрение членам правительства. Срок принятия - декабрь 2019 года, - заключил он.

Оксана Скибан, Астана.

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