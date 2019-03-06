Финансирование строительства Чуйского канала в Кыргызстане не подтвердили в МСХ

Вопрос вновь будет затронут на предстоящей 13 марта Чу-Таласской водно-хозяйственной комиссии в Таразе.

В Минсельхозе Казахстана не подтвердили информацию о финансировании строительства Чуйского канала в Кыргызстане. Об этом ранее написали СМИ соседней республики со ссылкой на профильного министра своей страны. Телеканалу "Астана" в отечественном ведомстве пояснили, что вопрос возведения второй очереди канала не новый и сейчас находится на стадии обсуждения, передает Zakon.kz.

Речь идет лишь о проектировании и строительстве. О том, кто и за какие средства начнет работы пока не ясно, уточнили в МСХ.

- Определено, да, что канал строить надо, потому что обводной Чуйский канал первой очереди он был построен еще в 60 годах прошлого века. А сейчас речь идет о строительстве обводного Чуйского канала второй очереди. Еще как такового нет проекта этого канала. Я уже не говорю о финансировании о доле финансирования, кто будет финансировать строительство, - сказал директор Департамента трансграничных рек МСХ РК Игорь Коваль.

В МСХ уточнили, вопрос вновь будет затронут на предстоящей 13 марта Чу-Таласской водно-хозяйственной комиссии в Таразе.

Чуйский канал - один из крупных комплексов оросительно-ирригационных каналов Кыргызстана. Он пересекает Бишкек и простирается вдоль всей Чуйской области до Казахстана. На сегодня объемов поливной воды в вегетационный период в Жамбылской области хватает, подчеркнули в Минсельхозе.

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