Буран оставил жителей ЗКО остались без продуктов

По сообщению местных жителей, им приходится добираться до трассы пешком.

Ряд посёлков остался отрезанным от районного и областного центров. Люди лишены возможности купить продукты и доехать до больниц при необходимости. Из-за бурана оказались под снегом все подъездные дороги, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю".

- Мы из поселка Тонкерис. Уже 5 дней нет выезда из поселка. Сидим без продуктов. Дороги для выезда нет. Ее замело снегом до трассы Уральск-Аксай. В поселке есть пожилые больные люди и новорожденные дети, - рассказал местный житель поселка Тонкерис Теректинского района.

По сообщению местных жителей, им приходится добираться до трассы пешком.

- Проживаю в посёлке Тонкерис Теректинского района. Так вот, уже около недели дорога в поселок заметенная. До трассы Уральск-Аксай 12 км. Люди добираются до трассы пешком либо на лошадях, а это, все же, опасно, - рассказал Александр Фефелов, житель поселка Тонкерис.

Пятый день несколько сельских округов: Актау, Амангельды, Чижа, Мереке, Атамекен, Оян остаются завалены снегом.

- Пятый день нет дороги до поселков Чижа-2, Мереке Таскалинского района. Люди пешком 25 км ходят, - рассказал местный житель Таскалинского района.

Выделяются колоссальные деньги на содержание дорог местного назначения, а результатов ноль, возмущаются жители поселков.

Журналисты издания узнали у руководства управления автомобильных дорог, какая сейчас ситуация на дорогах этих поселков.

- До сегодняшнего дня был буран. На дороги выехали 3 единицы техники: шнекороторы, К-700 с косой лопатой и К-700 с угловой лопатой. Сейчас осталось 15 км дороги, которые расчистить пока не можем. Но до вечера мы управимся, - сообщил Бауыржан Айтмаганбетов, заместитель руководителя областного управления автомобильных дорог.

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