Стая фламинго в Актау попала на видео
Скопление фламинго наблюдалось на озере Караколь.
Фото : pxhere.com6 марта 2019, 16:08
Житель Актау снял на видео стаю розовых фламинго, передает Zakon.kz.
Автор опубликовал видео в Instagram. Съемка на озере Караколь, которое находится недалеко от Актау, проводилась с помощью квадрокоптера.
Пернатые слетаются на Караколь ежегодно весной, чаще всего в марте- апреле.
Фламинго распространены в Африке, на Кавказе (Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.
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