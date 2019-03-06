Стая фламинго в Актау попала на видео

Скопление фламинго наблюдалось на озере Караколь.

Житель Актау снял на видео стаю розовых фламинго, передает Zakon.kz.

Автор опубликовал видео в Instagram. Съемка на озере Караколь, которое находится недалеко от Актау, проводилась с помощью квадрокоптера.

Пернатые слетаются на Караколь ежегодно весной, чаще всего в марте- апреле.

Фламинго распространены в Африке, на Кавказе (Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДРОН АКТАУ... (@dron_aktau) 5 Мар 2019 в 4:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДРОН АКТАУ... (@dron_aktau) 5 Мар 2019 в 3:54 PST

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