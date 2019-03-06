Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стая фламинго в Актау попала на видео

Скопление фламинго наблюдалось на озере Караколь.

Фото : pxhere.com6 марта 2019, 16:08

Житель Актау снял на видео стаю розовых фламинго, передает Zakon.kz.

Автор опубликовал видео в Instagram. Съемка на озере Караколь, которое находится недалеко от Актау, проводилась с помощью квадрокоптера.

Пернатые слетаются на Караколь ежегодно весной, чаще всего в марте- апреле.

Фламинго распространены в Африке, на Кавказе (Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДРОН АКТАУ... (@dron_aktau) 5 Мар 2019 в 4:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДРОН АКТАУ... (@dron_aktau) 5 Мар 2019 в 3:54 PST


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты