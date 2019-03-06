В ВКО зарплату поднимут 88 тысячам человек

Ахметов подчеркнул, что меры повышения доходов затронут работников бюджетной сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства.

6 марта в Усть-Каменогорске под председательством акима ВКО Даниала Ахметова состоялся актив области по обсуждению основных положений партийной программы "Общество благополучия: 10 целей десятилетия", озвученной президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на ХVIII съезде партии "Nur Otan", передает пресс-служба акима региона.

Даниал Ахметов подчеркнул, что меры повышения доходов затронут работников бюджетной сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства. По предварительным данным, в Восточном Казахстане к этой категории подходят 84,5 тысячи человек. Их заработная плата повысится с 1 июля текущего года до 30%.

Помимо этого, в среднем на 25% поднимется доход 3,6 тысяч государственных служащих, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

– Поручаю моим заместителям и управлению экономики и бюджетного планирования подготовить расчеты дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на повышение заработной платы людей этих категорий, – сказал Даниал Ахметов.

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