С 2020 года госслужащие и депутаты будут отчитываться о своих доходах публично

Данную функцию мы возложили на кадровые службы соответствующих государственных органов, они будут по итогам завершения декларирования публиковать их на веб-ресурсах - Мамаев.

С внедрением всеобщего декларирования отдельные категории граждан, госслужащие и депутаты будут заполнять новую форму 750 и делать ее публичной. Об этом 6 марта в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- С 2020 года предполагается публикация на различных открытых источниках, на сайтах работодателях и других открытых источниках. Отдельные категории, государственные служащие, депутаты будут заполнять новую форму 750 и делать ее публичной, в открытом доступе, - сказал Енсебаев.

По словам, и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Талгата Мамаева, уже определены конкретные категории государственных служащих, вынужденных публиковать декларации, это в первую очередь чиновники, относящиеся к категории политических госслужащих, административные государственные служащие, относящиеся к корпусу А, судьи, депутаты парламента и руководители квазигосударственных организаций, организаций, где имеется доля участия государства.

- Список конкретный будет определяться пофамильно. Здесь еще есть нюанс, они будут в открытом доступе на веб-сайтах в соответствующих государственных органов, ну и в целом правительства. И данную функцию мы возложили на кадровые службы соответствующих государственных органов, они будут по итогам завершения декларирования публиковать их на веб-ресурсах, - пояснил Мамаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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