КНБ: пресечен канал незаконной миграции из Китая, организованный полицейскими

В настоящее время решается вопрос об аннулировании ранее незаконно выданных гражданам КНР официальных документов, дающих право им проживать на территории РК.

Комитетом национальности безопасности Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность группы лиц, которая на территории Жамбылской области на протяжении длительного времени занималась организацией незаконной миграции китайских граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Незаконный канал мигрантов из КНР был организован сотрудниками отдела миграционной полиции Тарааз. В частности, бывшим руководителем А.Зейдалиевым и его заместителем Б.Наурызбаевым. Они вступили в сговор с так называемым "посредником" У.Силамбек - выходцем из КНР.

Указанные лица незаконно задокументировали в Жамбылской области более 170 граждан КНР.

5 марта 2019 года в городском суде №2 города Тараз был оглашен приговор по указанному уголовному делу.

А.Зейдалиев признан виновным по статьям 361 4.4 п.З ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), 394 4.2 ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору") УК РК и приговорен к 4 годам 6-ти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

Б.Наурызбаев признан виновным по статьям 361 ч.4 п.З, 394 ч.2 УК РК и приговорен к 3-м годам 6-ти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

У.Силамбек признан виновным по статьям 394 ч.2 УК РК и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности.

Осужденные Б.Наурызбаев и У.Силамбек взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора. В отношении А.Зейдалиева ранее была применена мера пресечения "арест".

В настоящее время решается вопрос об аннулировании ранее незаконно выданных гражданам КНР официальных документов, дающих право им проживать на территории РК.

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