Казахстанские шорт-трекистки взяли бронзу на Универсиаде

Спортсменки проявили себя в эстафете.

Женская команда по шорт-треку стала третьей на Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменки проявили себя в эстафете. В главном финале казахстанская команда показала четвертый результат. Однако судьи приняли решение дисквалифицировать Южную Корею, которая завершила забег буквально в одно время с Россией.

Золотые медали остались за россиянками, а "серебро" - Японии.

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