Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские шорт-трекистки взяли бронзу на Универсиаде

Спортсменки проявили себя в эстафете.

Фото : olympic.kz7 марта 2019, 00:08

Женская команда по шорт-треку стала третьей на Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменки проявили себя в эстафете. В главном финале казахстанская команда показала четвертый результат. Однако судьи приняли решение дисквалифицировать Южную Корею, которая завершила забег буквально в одно время с Россией.

Золотые медали остались за россиянками, а "серебро" - Японии.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты