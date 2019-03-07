Казахстанские шорт-трекистки взяли бронзу на Универсиаде
Спортсменки проявили себя в эстафете.
Фото : olympic.kz7 марта 2019, 00:08
Женская команда по шорт-треку стала третьей на Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменки проявили себя в эстафете. В главном финале казахстанская команда показала четвертый результат. Однако судьи приняли решение дисквалифицировать Южную Корею, которая завершила забег буквально в одно время с Россией.
Золотые медали остались за россиянками, а "серебро" - Японии.
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