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Ученые выдвинули новую версию гибели динозавров

Специалисты сделали вывод, что дошедшие до наших дней останки рептилий не дают полной информации о видах и численности представителей динозавров в позднем меловом периоде.

Фото : pxhere.com7 марта 2019, 00:39

Американские и британские ученые из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, что до падения астероида на Землю климат на планете был более благоприятным для жизни динозавров, чем считалось ранее, сообщает Nature Communications.

Исследователи изучили климатические условия позднего мелового периода и данные об окаменелых останках североамериканских ящеров. На основе полученных результатов они смоделировали благоприятные для рептилий условия обитания, включая количество осадков и температуру воздуха.

Выяснилось, что комфортные дли их жизни зоны были широко распространены по всему континенту, однако в них плохо сохранились окаменелости, а обитавшие там динозавры могли быть меньше своих собратьев с других территорий.

Специалисты сделали вывод, что дошедшие до наших дней останки рептилий не дают полной информации о видах и численности представителей динозавров в позднем меловом периоде.

Это опровергает ту точку зрения, согласно которой уменьшение количества ископаемых останков должно свидетельствовать о начале упадка гигантских рептилий из-за изменения климата.

Ранее сообщалось, что ученые пришли к выводу о гибели динозавров в результате двух катастроф — падения астероида и массивных излияний лавы в Индии. При этом гигантские ящеры привыкли к теплому климату, возникшему из-за попадания парниковых газов в атмосферу, а столкновение с небесным телом и последующие выбросы вулканической серы послужили причиной резкого похолодания.

Источник: Lenta.ru


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