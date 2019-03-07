Как живет в колонии Тохтар Тулешов
Камера в тюрьме сейчас заменила ему все особняки и ту сказочную жизнь, которую он создал вокруг себя и своих близких.
Условия жизни пивного короля Тохтара Тулешова показал OtyrarTV, передает Zakon.kz.
Территория исправительного учреждения разительно отличается от ухоженных, ландшафтных дворов Тулешова.
Это один из бывших домов Тохтара Тулешова. Сейчас у него другие апартаменты.
И еще один бывший особняк.
Камера в тюрьме сейчас заменила ему все особняки и ту сказочную жизнь, которую он создал вокруг себя и своих близких. Сейчас в комнате на 10 человек ему выделили два квадратных метра. Подъем в 6 утра и отбой в 22 часа. Тулешова, осужденного за тяжкое преступление, не привлекают к выполнению тяжелых работ.
Все, что ему позволяют – мыть полы, протирать окна и двери «родной» камеры. Потому что сейчас вся его жизнь проходит под жестким контролем.
А в этом цехе трудятся те, кто крепок здоровьем.
Питается он тоже на общих основаниях.
Напомним, полтора года назад Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы.
Его обвиняли в попытке госпереворота. Признали виновным в экономических преступлениях, укрытии от уплаты налогов и обязали выплатить государству полтора миллиарда тенге. Все его имущество – от домов, бизнеса до элитных лошадей и прочей живности было конфисковано в доход государства.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!