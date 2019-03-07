"Манчестер Юнайтед" выбил "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Развязка наступила в компенсированное время.

Английский "Манчестер Юнайтед" выбил "ПСЖ" после поражения в первой игре и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Команда Уле-Гуннара Сульшера уступила в первом матче 1/8 финала на своем поле - 0:2, но в ответном одержала победу в Париже - 3:1. Счет по сумме двух игр равный - 3:3, но дальше, благодаря правилу гостевого гола, идет "МЮ".

В ответном матче у "МЮ" дубль оформил Ромелу Лукаку: на второй минуте форвард сборной Бельгии воспользовался несогласованностью защитников, а на 30-й подкараулил ошибку Джанлуиджи Буффона. Между его голами случился мяч испанского защитника ПСЖ Хуана Берната, который забил на 12-й минуте.

Развязка наступила в компенсированное время. Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе сыграл рукой в своей штрафной, а словенский судья Дамир Скомина после видеопросмотра (VAR) назначал пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

В параллельной игре "Порту" на своем поле выбил "Рому". Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу чемпионов Португалии, но в первой встрече с таким же результатом победил итальянский клуб, поэтому четвертьфиналист определялся в овертайме.

У "Порту" на 26-й минуте забил Франсиско Соарес, на 52-й отличился Мусса Марега, а на 120-й пенальти после VAR реализовал Алекс Теллес. У "Ромы" на 37-й автором гола стал Даниэлле де Росси, также успешно пробивший с одиннадцатиметрового.

Ранее в других парах 1/8 финала ЛЧ голландский "Аякс" выбил испанский "Реал" - 5:3 (1:2, 4:1), а английский "Тоттенхэм" разгромил немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 4:0 (3:0, 1:0).

В ночь с 12 на 13 марта пройдут ответные матчи в парах "Манчестер Сити" - "Шальке" (первая игра - 3:2) и "Ювентус" - "Атлетико" (0:2), а в ночь с 13 на 14 марта - "Барселона" - "Лион" (0:0) и "Бавария" - "Ливерпуль" (0:0). Все игры начнутся в 02:00 по времени Астаны.

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