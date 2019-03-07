Случаи заключения фиктивных трудовых договоров выявлены в ВКО

Во время проведенного анализа прокурорам удалось разоблачить данную схему и отменить судебные акты на сумму 6,4 млн тенге в судебном порядке.

Прокуратура Восточно-Казахстанской области провела анализ состояния законности в сфере соблюдения трудового законодательства, в том числе при вынесении судом актов о взыскании задолженности по заработной плате и установила случаи заключения мнимых трудовых договоров между взыскателем и должником, передает Zakon.kz.

Так, руководитель одного из предприятий Усть-Каменогорска, воспользовавшись несуществующей задолженностью по зарплате, уклонялся от уплаты по счетам.

- Вымышленные договора заключены с наемными работниками, в основном родственниками или знакомыми. В необходимое время эти сотрудники обращались в суд с требованиями взыскать якобы долг по заработной плате. При этом указанные заявители работали в совершенно иных организациях, у них отсутствовали сведения налоговой отчетности по индивидуальному подоходному и социальному налогу, - рассказали в прокуратуре.

Как пояснили в надзорном органе, согласно действующему законодательству задолженность по заработной плате взыскивается в первую очередь, такой механизм позволял предприятию-должнику сохранить свои активы и уклониться от соответствующих выплат.

Во время проведенного анализа прокурорам удалось разоблачить данную схему и отменить судебные акты на сумму 6,4 млн тенге в судебном порядке.

С начала года принятыми мерам погашена задолженность на общую сумму 25 млн тенге.

На очередном оперативном совещании прокуратурой области указано руководителям департамента госдоходов и инспекции труда на необходимости активизации работы в данном направлении.

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