В СКО женщина может занять кресло акима района

Глава региона отметил важную роль матери, которая занимает особое место в семье и обществе.

В преддверии Международного женского дня аким СКО Кумар Аксакалов поздравил североказахстанских женщин с праздником. Торжественное собрание прошло в театре имени Погодина. В фойе театра женщин ожидал приятный сюрприз. Гостям праздника были вручены букеты цветов, передает пресс-служба региона.

В своем выступлении глава региона Кумар Аксакалов отметил, что теплый и волнующий весенний праздник – дань уважения и признательности прекрасному полу. Сегодня трудно переоценить вклад женщин в развитие области и страны. Яркий пример тому, что сегодня женщины достойно представлены на руководящих должностях в госорганах. В регионе каждый третий депутат – представительница прекрасного пола. Доля женщин среди госслужащих составляет более 63%. В области каждое четвертое предприятие возглавляет бизнеследи. Интересный факт: Северо-Казахстанская область является лидером по количеству женщин-заместителей акимов районов.

- Наша область по числу заместителей акимов районов занимает первое место в республике. Должен сказать, что очень часто женщины-руководители справляются с поставленными задачами гораздо лучше наших мужчин-руководителей. Это показывает аналитика. Мы будем продолжать практику по продвижению женщин на госслужбу и на руководящие должности. Думаю, что настало время быть акимом района и женщине, - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил важную роль матери, которая занимает особое место в семье и обществе. Многодетным матерям глава региона вручил подвески "Күміс алқа". За вклад в развитие региона североказахстанские женщины награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима области.

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