В Акмолинской области 8 марта объявлено штормовое предупреждение
В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед.
Фото : 24.kz7 марта 2019, 15:42
В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. Информацию об этом распространил "Казгидромет", передает Zakon.kz.
- 8 марта в Акмолинской области местами сохраняются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90%.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960906-8fd17c25737e1cf842ba5a5e10bd999e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...