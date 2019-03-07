Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Акмолинской области 8 марта объявлено штормовое предупреждение

В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед.

Фото : 24.kz7 марта 2019, 15:42

В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. Информацию об этом распространил "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- 8 марта в Акмолинской области местами сохраняются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты