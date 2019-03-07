В Акмолинской области 8 марта объявлено штормовое предупреждение

В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед.

В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. Информацию об этом распространил "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- 8 марта в Акмолинской области местами сохраняются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90%.

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