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В Казахстане введут новые налоговые льготы для многодетных семей с 2020 года

Изменения предусмотрены в Налоговом кодексе РК.

Фото : https://m16-consulting.ru6 мая 2019, 12:06

С 2020 года предусмотрен налоговый вычет для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП за каждый месяц, для каждого родителя многодетной семьи в 12 МРП за каждый месяц, но в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенного за календарный год. Об этом сообщили в Комитет госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как поясняется, эти изменения предусмотрены статьей 347 Налогового кодекса (налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам), действие которой приостановлено до 1 января 2020 г.

- Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, четырех и более несовершеннолетних детей, подтверждаемого копиями свидетельств о рождении таких детей, - пояснили в КГД.

Кроме того, отмечается, что приказом министра финансов от 1 февраля 2018 года утверждена форма заявления физического лица о применении налоговых вычетов, которая также вводится в действие с начала 2020 года. Налоговое заявление необходимо будет представить работодателю (налоговому агенту).


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