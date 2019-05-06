"Канело" пока не заинтересован в третьем бое с Головкиным

Моя цель - сражаться за титулы - пояснил свою позицию Канело.

Чемпион мира по версиям WBС/IBF/WBA (Super) в среднем весе Сауль "Канело" Альварес пока не выражает заинтересованности в проведении третьего боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

На пресс-конференции после победы единогласным решением судей над Дэниэлом Джейкобсом Сауль даже не упоминал имени Геннадия.

Тренер "Канело" Эдди Рейносо сказал, что мексиканец планирует вернуться на ринг на T-Mobile Arena ко Дню Независимости Мексики в сентябре. При этом Рейносо ответил "нет" на вопрос, будет ли соперником Альвареса в настоящее время не имеющий поясов Головкин.

- Моя цель - сражаться за титулы, - пояснил свою позицию "Канело". Он отметил, что последним недостающим поясом WBO в среднем весе владеет американец Деметриус Эндрейд, который 29 июня проведет обязательную защиту в бою с поляком Мацеем Сулецки. По словам Альвареса, "это может быть слишком близко", чтобы организовать их поединок в середине сентября.

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