Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Канело" пока не заинтересован в третьем бое с Головкиным

Моя цель - сражаться за титулы - пояснил свою позицию Канело.

Фото : Спорт-Экспресс6 мая 2019, 12:07

Чемпион мира по версиям WBС/IBF/WBA (Super) в среднем весе Сауль "Канело" Альварес пока не выражает заинтересованности в проведении третьего боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

На пресс-конференции после победы единогласным решением судей над Дэниэлом Джейкобсом Сауль даже не упоминал имени Геннадия.

Тренер "Канело" Эдди Рейносо сказал, что мексиканец планирует вернуться на ринг на T-Mobile Arena ко Дню Независимости Мексики в сентябре. При этом Рейносо ответил "нет" на вопрос, будет ли соперником Альвареса в настоящее время не имеющий поясов Головкин.

- Моя цель - сражаться за титулы, - пояснил свою позицию "Канело". Он отметил, что последним недостающим поясом WBO в среднем весе владеет американец Деметриус Эндрейд, который 29 июня проведет обязательную защиту в бою с поляком Мацеем Сулецки. По словам Альвареса, "это может быть слишком близко", чтобы организовать их поединок в середине сентября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты