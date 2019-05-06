Чемпионы Азии и мира приняли участие в первенстве Казахстана

Определены сильнейшие пауэрлифтеры страны.

Чемпионат Казахстана по жиму лежа и становой тяге по версии WPC стал первым после долгого перерыва. Последний раз в Казахстане такой турнир проходил в 2017 году, передает Zakon.kz.

Самые большие и активные команды спортсменов приехали из Усть-Каменогорска, Караганды и Алматы.

Среди участников можно было встретить действующих чемпионов Казахстана, Азии и мира. Так, Ирина Шелинговская из Тараза, действующая Чемпионка мира по безэкипировочному жиму лежа, стала призером в дисциплине становая тяга, подняв 185 кг.

Валентина Тарасова (Алматы), двухкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, завоевала сразу 2 золотые медали в своей весовой категории: в становой тяге, подняв 145 кг, и в дисциплине жим лежа с результатом 72,5 кг.

В первый день прошли соревнования по жиму лежа. Максимальный вес среди мужчин взял Евгений Пятов (235 кг), мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Евгений входит в топ-10 сильнейших людей Казахстана. Максимальный вес среди девушек 120 кг покорился Александре Калининой.

Во второй день в становой тяге максимальный вес среди девушек подняла Анастасия Онищенко (Капчагай) – 192,5 кг. Среди мужчин лучший показатель (300 кг) у Мышонкова Евгения из Караганды, выступающего в весовой категории до 110 кг.

- Официальное представительство WPC в Казахстане дает нашим спортсменам возможность участвовать на международных соревнованиях WPC и отстаивать честь страны. Так, уже в ноябре этого года казахстанская команда пауэрлифтеров собирается на Чемпионат Мира WPC, который пройдет в финском городе Лахти 6-10 ноября. Уровень наших спортсменов высоко отмечен на международных чемпионатах, а команда по пауэрлифтингу входит в топ-3 сильнейших в мире. Мы желаем нашим спортсменам удачи и ждем их с новыми наградами и рекордами! – прокомментировал менеджер чемпионата Иса Калка.

Альберт Ахметов

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