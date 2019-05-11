Юношеская сборная Казахстана по футболу одолела сборную Беларуси
Международный турнир проходит в Армении.
Фото : kff.kz11 мая 2019, 00:09
Юношеская сборная Казахстана до 15 лет в рамках турнира "Кубок Развития УЕФА" разгромила сверстников из Беларуси со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Подопечные Александра Кузнецова обыграли юношескую сборную Беларуси в рамках международного турнира, который проходит в Армении. Наши футболисты забили четыре гола в ворота соперника, на что белорусы ответили лишь одним взятием ворот.
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