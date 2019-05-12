Супертяж Дычко поднялся в рейтинге после нокаута над соперником

На его счету восемь досрочных побед в восьми боях.

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (8-0, 8 КО), выступающий в супертяжелом весе, поднялся на 16 позиций в своем дивизионе после очередной досрочной победы, сообщает Vesti.kz.

Накануне Дычко выступил в рамках вечера бокса на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США). Соперником казахстанца был американец Рэй Остин (29-10-4, 18 КО).

Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем, когда Остин отказался от продолжения борьбы.

Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года в США и все поединки провел в этой стране.

Этот успех позволил казахстанцу подняться на 77-е место в рейтинге BoxRec в супертяжелом весе.

48-летний Остин в феврале вернулся на ринг после трехлетней паузы. Теперь на его счету 10 поражений при 29 победах (18 нокаутом) и четырех ничьих. На пике карьеры Остин претендовал на титул IBF, но проиграл нокаутом украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) в 2007 году.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!