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В Семее спасатели вызволили пятерых детей из закрытой квартиры

Пока матери не было дома, дети заперли входную дверь изнутри.

Фото : pixabay.com12 мая 2019, 21:28

В Семее спасатели вызволили пятерых детей из закрытой квартиры, передает Zakon.kz со ссылкой на AltayNews.

На пульт диспетчера отряда №2 поступило сообщение о том, что в доме по ул. Селевина нужна помощь, чтобы открыть дверь квартиры на втором этаже, где находятся пятеро детей, самый младший из которых - 2018 года рождения.

Через несколько минут спасатели прибыли к месту вызова. Снаружи дверь не открывалась, поэтому сотрудники отряда с помощью двухколенной лестницы поднялись на балкон, а потом в квартиру и открыли дверь изнутри.

Как выяснилось, пока матери не было дома, дети заперли входную дверь изнутри, она не смогла открыть дверь, поэтому вызвала спасателей.

Самочувствие детей спасатели оценили как удовлетворительное.


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